В ЦСКА отреагировали на возможный уход Виллиана Роши

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что защитник Виллиан Роша может покинуть клуб.

«Финансовые возможности многих арабских клубов, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет. Но пока рано говорить о чем-либо предметном», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец хочет перейти в «Аль-Джазиру» и через своих агентов попросил клуб отпустить его в ОАЭ.

Защитник выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил семь мячей и сделал девять голевых передач.