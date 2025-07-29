Мантуан надеется сыграть за сборную Бразилии

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о смене позиции на правого защитника и желании сыграть за сборную Бразилии.

«Я понимал, что моя скорость и умение читать игру очень хорошо пригодятся на позиции правого защитника. Практика показала, что оно все так и произошло. Поэтому я счастлив, что такая возможность выпала и я ею воспользовался. В Бразилии сейчас не так много хороших правых защитников, и я рассматриваю это еще и как шанс заявить о себе в плане сборной.

Послужной список, который есть в карьере Карло Анчелотти, говорит сам за себя. Это тренер с огромным количеством знаковых побед, он идеально подходит роль главного тренера сборной Бразилии. Знаю, что были большие дебаты и споры на этот счет. Не все хотели тренера-иностранца, но я уверен, что сборная в надежных и хороших руках. Мы рассчитываем на титулы и победы в сборной. Все должно сойтись», — сказал Мантуан в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету Мантуана 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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