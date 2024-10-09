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9 октября, 18:53

В CAS не назвали сроков вынесения решения по делу «Ростова» и норвежца Норманна

Алина Савинова
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В Спортивном арбитражном суде (CAS) ответили на вопрос о сроках вынесения решения по делу «Ростова» и норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

«Слушания состоялись 13 августа 2024 года. В настоящее время арбитражная коллегия обсуждает и готовит окончательное решение. На данный момент невозможно сказать, когда сторонам получат арбитражное решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы CAS.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, который на тот момент выступал за «Динамо» на правах аренды из «Ростова». Оба российских клуба обратились в трибунал ФИФА. Норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.

Источник: ТАСС
Матиас Норманн
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