Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о подробностях поданной апелляции по делу игрока «Локомотива» Яна Кухты.

«Апелляционный комитет РФС рассмотрит нашу заявку уже в эту среду. У нас есть своя четкая позиция, которую мы хотим попытаться донести еще раз. Наше пожелание — довести дело до технического поражения для «Локомотива», — сказал Габулов «СЭ».

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой.

В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранен на один матч. Ранее на заседании КДК РФС было принято решение не засчитывать техническое поражение «Локомотиву». Это было обосновано тем, что Кухта реализовал дисквалификацию в матче Кубка России с «Енисеем».