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Сегодня, 11:32

Экс-футболист «Спартака» рассказал о безумном легионере

Виктория Кравченко
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Тренер «Урарту» Николай Тюнин рассказал о легионере из московской команды.

— Самый яркий знакомый по «Спартаку», с кем общаетесь и сейчас?

— Люк Зоа пишет мне из Камеруна. В 2004-м он забил в свои ворота в дерби с ЦСКА, а потом звонит мне: «Тюня, я в больнице. Меня побили». Кто-то — слабо верю, что фанаты — подошел сзади, ударил, отнял деньги. Это случилось в Сокольниках, где жили и Кебе, и Фло — тот еще алкоголик. Эссьена раза три забирали из вытрезвителя. Когда Фло отдали в аренду в «Факел», он должен был ехать на такси, на светофоре вышел — и пропал. Через три дня нашли пьяным, — цитирует Тюнина Sport24.

Нигериец Фло провел за «Спартак» 18 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
ФК Урарту
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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Динамо – Локомотив
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