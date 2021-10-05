Семин отреагировал на уход Прядкина с поста президента РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

«Во-первых, надо поблагодарить Сергея за тот большой период, который он провел в качестве президента РПЛ. Он принял это решение, все взвесив. Нужны какие-то новые решения РПЛ, так как движения вперед нет. Его выбор поддержали клубы. Тренеры тоже уходят, руководители меняются. Все происходит комплексно. Ашот Хачатурянц — руководитель нового направления. Он себя показал с наилучшей стороны в судейской структуре. Ашот постоянно совершенствуется, хорошо знает футбол. Думаю, он должен дать новое направление, тем более его поддерживают все клубы», — сказал Семин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее «СЭ» сообщил, что временно исполняющим обязанности президента РПЛ назначен Ашот Хачатурянц. Сейчас он является главой судейского комитета РФС.

60-летний Сергей Прядкин занимал должность президента РПЛ с 14 ноября 2007 года.