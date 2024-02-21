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21 февраля, 13:18

В Академии РФС рассказали подробности обучения Мостового на тренерскую лицензию

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер Академии РФС Александр Венцель в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об обучении Александра Мостового на тренерскую лицензию А-УЕФА + В-УЕФА.

«Александр Мостовой очень активен на занятиях, спорит со своими коллегами и пытается понять все тонкости тренерской профессии. Все обучающиеся работают вместе, обсуждают разные эпизоды, каждый высказывает свое мнение и свою точку зрения. Самое главное — заставить их думать не как игрок, а как тренер. Как говорится, тренер должен убить в себе футболиста. Это главный посыл, который они должны понять. Знания у них есть, у каждого за спиной более трехсот матчей на профессиональном уровне», — сказал Венцель «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Мостовой проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

20 февраля в Академии РФС состоялся семинар для СМИ «Я учусь в Академии РФС». Практические занятия проводили инструкторы Валерий Овчинников, Александр Венцель и Виталий Миллер.

Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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П
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Виктор Александров

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