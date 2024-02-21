В Академии РФС рассказали подробности обучения Мостового на тренерскую лицензию

Тренер Академии РФС Александр Венцель в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об обучении Александра Мостового на тренерскую лицензию А-УЕФА + В-УЕФА.

«Александр Мостовой очень активен на занятиях, спорит со своими коллегами и пытается понять все тонкости тренерской профессии. Все обучающиеся работают вместе, обсуждают разные эпизоды, каждый высказывает свое мнение и свою точку зрения. Самое главное — заставить их думать не как игрок, а как тренер. Как говорится, тренер должен убить в себе футболиста. Это главный посыл, который они должны понять. Знания у них есть, у каждого за спиной более трехсот матчей на профессиональном уровне», — сказал Венцель «СЭ».

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС. Мостовой проходит обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

20 февраля в Академии РФС состоялся семинар для СМИ «Я учусь в Академии РФС». Практические занятия проводили инструкторы Валерий Овчинников, Александр Венцель и Виталий Миллер.