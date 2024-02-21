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21 февраля, 12:55

Лебеденко: «В резиденции Кадырова Черчесов подошел к клетке со львом, сказав: «Тише, я такой же»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко.
Игорь Лебеденко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

— Ты был в резиденции Рамзана Кадырова. Какие впечатления?

— Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота — напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

— Это классика.

— Черчесов умеет разрядить обстановку. А еще — защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки — все проблемы я беру на себя». Так и было — мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались. Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул! За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!

— Кадыров часто контактировал с футболистами?

— Перед сезоном он собирал команду: представлял новичков, вручал им майки, сувениры. Иногда устраивал ужин в резиденции. А после важных матчей — со «Спартаком» например — заходил в раздевалку. И, несмотря на результат, никогда никого не ругал — с игроками общался очень позитивно и уважительно.

Игорь Лебеденко и&nbsp;Станислав Черчесов. «Разняв драку, Черчесов сказал: «Я что, девочка, чтобы за меня биться?» Интервью главного феномена нашего футбола

40-летний Лебеденко играл за «Ахмат» с 2012 по 2017 года. Он провел за клуб 147 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и 14 результативных передач.

Игорь Лебеденко
ФК Ахмат
Рамзан Кадыров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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