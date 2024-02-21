Лебеденко: «В резиденции Кадырова Черчесов подошел к клетке со львом, сказав: «Тише, я такой же»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

— Ты был в резиденции Рамзана Кадырова. Какие впечатления?

— Масштабы шокировали. Гольф-кары, много золота — напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович подошел к клетке со львом и сказал: «Тише-тише, я такой же».

— Это классика.

— Черчесов умеет разрядить обстановку. А еще — защитить игроков. Он всегда говорил: «Вы никогда не узнаете, что происходит за пределами раздевалки — все проблемы я беру на себя». Так и было — мы думали только о футболе и вообще ни на что не отвлекались. Думаю, во многом поэтому у него так здорово получилось в сборной. Больше скажу: никто, кроме него, ту команду бы не потянул! За нее же в тот момент все боялись браться, потому что любого тренера тут же закидывали шапками. А Черчесов выдержал давление и так выстрелил на чемпионате мира. Молодец!

— Кадыров часто контактировал с футболистами?

— Перед сезоном он собирал команду: представлял новичков, вручал им майки, сувениры. Иногда устраивал ужин в резиденции. А после важных матчей — со «Спартаком» например — заходил в раздевалку. И, несмотря на результат, никогда никого не ругал — с игроками общался очень позитивно и уважительно.

40-летний Лебеденко играл за «Ахмат» с 2012 по 2017 года. Он провел за клуб 147 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и 14 результативных передач.