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Сегодня, 21:18

В «Ахмате» заявили о поддержке Александра Алаева на посту президента РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о поддержке к исполняющему обязанности президента РПЛ Александру Алаеву.

«Алаев? Мы уже поддержали его, когда выдвигали на пост исполняющего обязанности президента РПЛ», — сказал Айдамиров.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

42-летний Алаев — генеральный директор и генеральный секретарь РФС, а также глава ФНЛ. В 2017-2018 годах Александр временно исполнял обязанности президента РФС.

ФК Ахмат
Александр Алаев
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