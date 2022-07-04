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В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном переходе Ильзата Ахметова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о возможном подписании бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

— Близок ли Ахметов к переходу в «Ахмат»?

— Далек.

— Переговоры не ведете?

— Я же сказал, он далек.

— Переход маловероятен?

— Мы не в казино, чтобы высчитывать теорию вероятности. Я же сказал, Ахметов далек.

24-летний Ахметов является свободным агентом, он выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 22 матчах за армейцев.

Ильзат Ахметов
ФК Ахмат
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