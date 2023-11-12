В «Ахмате» заявили, что решение по будущему Ромащенко примет президент клуба

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о последних результатах команды в РПЛ.

«Результаты неудовлетворительные. В ближайшие дни президент клуба примет решение, что мы будем делать дальше. В том числе и решение по тренеру. В нашем клубе все решения принимает президент. Пока не было ни разговоров, ни встреч», — сказал Газзаев «СЭ».

«Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Грозненцы не побеждают в чемпионате России с 2 сентября. В 7-м туре команда Мирослава Ромащенко обыграла «Урал» (1:0). После этого грозненцы два раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.