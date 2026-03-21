Ассистент Челестини об отстранении Мойзеса: «То, что случилось в Краснодаре, должно остаться там»

Манель Экспосито, ассистент главного тренера ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос об отсутствии защитника Мойзеса в заявке на матч 22-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

В четверг, 19 марта стало известно, что бразильца отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы сейчас концентрируемся на настоящем и будущем. То, что случилось в Краснодаре, должно остаться в той раздевалке. Мы видели, что сиутация просочилась, но клуб сразу сделал свое заявление. Наш генеральный директор выступил с заявлением, а мне, по сути, больше нечего добавить.

Как это повлияло на команду? Команда полностью готова. Как я уже сказал, мы концентрируемся на настоящем и будущем», — сказал Экспозито в эфире «Матч Премьер».

Манель Экспосито будет руководить ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо» из-за дисквалификации Челестини, который получил красную карточку в игре предыдущего тура против «Балтики» (0:1).

Матч ЦСКА — «Динамо» Мх пройдет в субботу, 21 марта и начнется в 16.00 (мск).