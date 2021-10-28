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В «Ахмате» могут обратиться к кандидатуре Газзаева

17:09
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Как стало известно «СЭ», один из самых титулованных специалистов России, обладатель Кубка УЕФА-2005 во главе ЦСКА Валерий Газзаев может войти в круг кандидатов на должность главного тренера «Ахмата».

После 12 туров РПЛ клуб из столицы Чеченской Республики занимает 10-е место в трех очках от зоны стыков, в среду команда вылетела из кубкового турнира, потерпев поражение от «Ротора» в серии пенальти. Сейчас команду возглавляет Андрей Талалаев.

В ближайших двух встречах премьер-лиги грозненцы сыграют с прямыми конкурентами «Уфой» и «Нижним Новгородом», и в случае неудачных результатов руководство «Ахмата» может инициировать смену тренера.

Если получится договориться с Газзаевым, то, по нашим данным, клуб уже в сезоне-2022/23 сможет поставить задачу бороться за еврокубки и даже за Лигу чемпионов.

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