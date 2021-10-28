Широков считает что у «Зенита» не возникнет никаких трудностей в матче с «Динамо»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ между питерским клубом и «Динамо».

«Фаворитом в матче с «Динамо» считаю «Зенит», потому что они играют у себя дома. Обе команды, естественно, выйдут с большой мотивацией на эту игру, по-другому не может быть. Победа над «Спартаком» не повлияет на «Зенит», с «Динамо» никаких трудностей не возникнет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет на Газпром Арене 29 октября в 19:00 по московскому времени. «Динамо» (23) занимает второе место в Тинькофф РПЛ, а «Зенит» (26) лидирует в турнирной таблице.