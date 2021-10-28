Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, кто был самым сложным соперником среди нападающих, против которого он играл.

«Самый топовый сложный соперник из нападающих? Конечно, Месси. По полю он ходит пешком, вот он где-то здесь, — приводит слова Ракицкого официальный сайт «Зенита». — Только отворачиваешься — он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная. Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч в том же сезоне 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как так-то?» Это космос».

32-летний защитник начинал свою футбольную карьеру в донецком «Шахтер» и играл до начала 2019 года. В еврокубках за украинскую команду провел 82 матча.