"В 90-е ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей". Аршавин рассказал о своем детстве

Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в детстве ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей.

- Мое детство? Это зона между девятой и десятой линией: гаражи, завод с лесопилкой, пустырь, где мы играли в футбол, - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе. - Еще там был разрушенный завод, где мы играли в детские игры. Катались на велосипедах по линиям на Васильевском острове. До гавани доехжали, где смотрели на лайнеры.

Это ресторан "Ориент", в который я ходил кушать, пока мама была в больнице. В 90-е там убивали людей, а я приходил днем и обедал. Это было одно из самых бандитских мест.

Напомним, Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года.

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