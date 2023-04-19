Уткин вернулся к тренировкам в общей группе «Ростова»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал корреспонденту «СЭ» о восстановлении футболиста после мышечного повреждения.

«Да, он вернулся в общую группу, все нормально. Даниил готовится. Сможет ли сыграть против «Урала»? Недельный цикл по сути только начался. Ближе к туру тренерский штаб решит целесообразность, его физическую готовность к игре», — сказал Бердышев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Уткин забил 3 гола и сделал 10 результативных передач в 28 матчах за «Ростов» во всех турнирах.