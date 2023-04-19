Форвард «Акрона» Понсе: «Дзюба заиграл бы в Италии. Большой игрок для России»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — большой игрок для России. Но тут все те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии», — приводит слова Понсе Sport24.

34-летний форвард в феврале подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

За 6 матчей в чемпионате России Дзюба забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.