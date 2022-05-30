Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:09

Урунов вернется в «Спартак» после вылета «Уфы» в ФНЛ

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о будущем Остона Урунова.

— Как еще будем оптимизировать расходы?

— Посмотрим, когда у нас будет определенность по бюджету.

— Что будет с Уруновым?

— Судя по всему, он возвратится, а дальше будем смотреть. С Газизовым еще не общались после вылета. Думаю, никто в «Спартаке» не злорадствует на эту тему. У меня к нему негатива точно нет. Это спортивный принцип. Раз так получилось, значит так и должно быть. Кто-то уходит, кто-то заходит.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ. Команда проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.

Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
5
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Сергей Степашин: «Сергей Лавров блестящий болельщик, знает всех футболистов «Спартака», пусть он душой отдохнет»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уходом легионеров
«Спартак» проведет летний сбор в Тарасовке
Гендиректор «Спартака» объяснил, почему Бакаев покинул клуб
Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе «Спартака» под управление «Лукойла»
Гендиректор «Спартака» — о будущем Ваноли: «Сегодня будем подводить итоги»
В «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уходом легионеров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости