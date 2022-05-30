Урунов вернется в «Спартак» после вылета «Уфы» в ФНЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о будущем Остона Урунова.

— Как еще будем оптимизировать расходы?

— Посмотрим, когда у нас будет определенность по бюджету.

— Что будет с Уруновым?

— Судя по всему, он возвратится, а дальше будем смотреть. С Газизовым еще не общались после вылета. Думаю, никто в «Спартаке» не злорадствует на эту тему. У меня к нему негатива точно нет. Это спортивный принцип. Раз так получилось, значит так и должно быть. Кто-то уходит, кто-то заходит.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ. Команда проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.