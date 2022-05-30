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Тарпищев — о Дзюбе: «Вряд ли он нужен классной команде»

Тарпищев высказался о том, в какой команде лучше продолжить карьеру Дзюбе
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Вряд ли Дзюба нужен классной команде в данной ситуации. Он хорош там, где нет ровности и мастерства состава. Когда есть классные игроки, что может сделать Дзюба? У него же нет такого индивидуального мастерства, чтобы он на высоком уровне мог много забивать или много отдавать. И при приличном прессинге он слабоват», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет он провел в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220530/dzyuba-1791668789.html
Артем Дзюба
Футбол
Шамиль Тарпищев
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