Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Вряд ли Дзюба нужен классной команде в данной ситуации. Он хорош там, где нет ровности и мастерства состава. Когда есть классные игроки, что может сделать Дзюба? У него же нет такого индивидуального мастерства, чтобы он на высоком уровне мог много забивать или много отдавать. И при приличном прессинге он слабоват», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за клуб с июля 2015 года. За семь лет он провел в составе питерского клуба нападающий провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 71 результативную передачу.