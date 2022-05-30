В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с уходом легионеров

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что никто из легионеров пока не покинул московский клуб насовсем.

«Никто из легионеров пока не уехал с концами и вроде не собираются. Ларссон не хочет возвращаться в Россию? Его пока и нет в России. До 30 июня посмотрим.

По Кралу у нас от «Вест Хэма» не было никакой информации. По условиям договора аренды он пункт не выполнил. Они могут выкупить его, если сами захотят», — сказал Мележиков.

Вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1.