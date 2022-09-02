Урунов стал игроком «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ» о подписании контракта с бывшим полузащитником «Спартака» Остоном Уруновым.

«Мы подписали контракт с Уруновым. Ждите всю информацию на нашем сайте», — сказал Иванов «СЭ».

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».