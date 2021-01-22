В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру экс-главный тренер «Уфы», четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Вадим Евсеев поделился мнением об Остоне Урунове, который выступал в составе его команды, а затем перешел к красно-белым, где пока с трудом находит себя.

— Вы хорошо знаете Остона Урунова, работали с ним в «Уфе». Надо еще потерпеть или парень оказался не готов к Москве и к давлению болельщиков «Спартака»?

— Не забывайте, что ему 19 лет! Не каждый человек может в таком возрасте сразу перестроиться. Еще года не прошло с тех пор, как Урунов играет в нашем чемпионате. Ему нужно время и доверие тренера, от которого многое зависит. Но в таком клубе, как «Спартак», любому тренеру нужен результат здесь и сейчас.

У Остона большой потенциал. По физическим данным он не уступает взрослым игрокам — они у него такие же, как, допустим, у Влашича. Мышечная масса у них схожа. Скоростной дриблинг, видение поля, удар — у него все есть! Но мы сравниваем игрока первой сборной Хорватии, выступавшего до ЦСКА в клубе АПЛ «Эвертоне», с футболистом, который пришел из чемпионата Узбекистана. И возраст у них разный — Влашич приехал уже состоявшимся игроком, Урунов только начинает. Может быть, ему стоит уйти в аренду для постоянной игровой практики.

То, что его до перехода в «Спартак» хотел ЦСКА, знаю на сто процентов. Он даже попал в «Уфу» из-за того, что ЦСКА в январе прошлого года не смог сделать ему визу. Еще на него однозначно претендовала Казань. Когда мы в августе играли с «Рубином», до матча меня об Урунове очень подробно спрашивал Слуцкий.

— По менталитету Урунов готов играть в серьезном клубе?

— Спокойный парень, не вспыльчивый. Не показушник.

— А как же знаменитое фото в Instagram с брендовыми покупками?

— Было и было — какие проблемы? Для меня важнее, что тренировках он не боялся брать игру на себя, обыгрывать. Партнеры, конечно, злились, иной раз и грубо с ним играли. Но он никогда не показывал ни боль, ни агрессию. Урунов умеет терпеть боль. Думаю, у него хорошее будущее.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.