Уругвайский защитник Николас Маричаль стал игроком «Динамо»

Защитник «Насьоналя» Николас Маричаль перешел в «Динамо». 21-летний уругвайский защитник Николас Маричаль подписали контракт на пять лет — до конца сезона-2026/27, сообщает сайт клуба.

Николас с 2018 года находился в системе второго по именитости клуба страны «Насьоналя». За полтора года в основной команде он провел 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.

В «Динамо» Маричаль будет выступать под номером 18.