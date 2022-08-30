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Сегодня, 20:26

Уругвайский защитник Николас Маричаль стал игроком «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николас Маричаль (слева).
Фото ФК «Динамо».

Защитник «Насьоналя» Николас Маричаль перешел в «Динамо». 21-летний уругвайский защитник Николас Маричаль подписали контракт на пять лет — до конца сезона-2026/27, сообщает сайт клуба.

Николас с 2018 года находился в системе второго по именитости клуба страны «Насьоналя». За полтора года в основной команде он провел 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок Уругвая.

В «Динамо» Маричаль будет выступать под номером 18.

Источник: https://fcdm.ru/news/nikolas-marical-stal-futbolistom-dynamo
ФК Динамо (Москва)
ФК Насьональ (Монтевидео)
Николас Маричаль
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