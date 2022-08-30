Йоканович о подписании контракта с Маричалем: «Надеемся, что этот игрок поможет сделать нашу команду более сильной»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с защитником «Насьоналя» Николасом Маричалем.

Соглашение московского клуба с 21-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Мы надеемся, что этот талантливый молодой игрок, успешно выступавший за большой клуб в Уругвае, поможет сделать нашу команду более сильной и конкурентоспособной», — приводит слова Йокановича пресс-служба бело-голубых.

Маричаль с 2018 года находился в системе второго по именитости клуба Уругвая «Насьоналя». За полтора года в основной команде он провел 65 матчей и помог ей выиграть чемпионат и Суперкубок страны.

В «Динамо» защитник будет выступать под 18-м номером.