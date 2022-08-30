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Сегодня, 20:15

«Динамо» анонсировало переход уругвайского защитника Маричаля

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» в социальных сетях анонсировало трансфер защитника «Насьоналя» Николас Маричаль. Московский клуб показал кадры, на которых 21-летний уругваец уже облачен в бело-голубую форму.

Маричаль выступал за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.

Николас Маричаль. Дебютировал в «Насьонале» вместо барбекю и живет мечтой о сборной. Кто такой новичок «Динамо» Маричаль

ФК Динамо (Москва)
ФК Насьональ (Монтевидео)
Николас Маричаль
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
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 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
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 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

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Артем Макарчук

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Локомотив

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