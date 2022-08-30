«Динамо» анонсировало переход уругвайского защитника Маричаля

«Динамо» в социальных сетях анонсировало трансфер защитника «Насьоналя» Николас Маричаль. Московский клуб показал кадры, на которых 21-летний уругваец уже облачен в бело-голубую форму.

Маричаль выступал за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.