Урош Спаич: «В борьбе за чемпионство многое будет зависеть именно от «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Крыльями Советов» и «Базелем». В воскресенье «быки» примут самарцев в 9-м туре чемпионата России, в четверг сыграют против немцев в Лиге Европы.

— Чего ждете от матча с «Крыльями Советов»?

— Нам будет очень важно победить их. Они играют в хороший футбол, я отлично знаю Миодрага Божовича и точно могу сказать, что с его командами просто не бывает. Надеюсь, болельщики придут на наш стадион, чтобы была, как всегда, хорошая атмосфера.

— Расскажите об игре с «Уралом». Она была немного сумасшедшей.

— Когда мы пропустили 2 мяча, было неловко, ведь для защитника самое главное — не пропускать. Но мы все равно выиграли, и после матча все ошибки забылись. Это была хорошая игра, «Урал» тоже хорошая команда, здорово играющая в атаке. Они забивают много голов, и всем командам с ними будет тяжко.

— «Краснодар» лидирует в РПЛ. Насколько это важно?

— Это показывает, что мы делаем все правильно. Но я считаю, что нам нужно еще добавить, надо улучшать некоторые аспекты игры и двигаться дальше. Глаза радуются, когда вижу «Краснодар» на первом месте, но у нас впереди много сложных игр. Думаю, что в борьбе за чемпионство в этом сезоне многое будет зависеть именно от нас.

— В Лиге Европы вы стартуете матчем с «Базелем». Какие ожидания?

— «Базель» — хорошая команда, тем более играть будем у них дома. Будет тяжело, но я верю в свою команду, верю, что мы победим швейцарцем. Мы постараемся владеть мячом и плавно переходить в атаку. Если мы сыграем, как умеем, то сможем победить их. Если честно, я сейчас не думаю о «Базеле», главное — матч с «Крыльями».

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