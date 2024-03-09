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9 марта, 12:53

«Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

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Артур.
Фото ФК «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Кержаков, Васютин, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Мишкич, Сиссе, Бочеров, Ионов, Шеттине.

Запасные: Ал. Мамин, Шербицкий, Ар. Мамин, Бевеев, Эмерсон, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Дмитриев, Бикфалви, Ишков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 баллами после 19 туров. «Зенит» располагается на втором месте с 37 очками.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
09 мар, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
17
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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