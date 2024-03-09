«Урал» — «Зенит»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 20-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Запасные: Кержаков, Васютин, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Мишкич, Сиссе, Бочеров, Ионов, Шеттине.

Запасные: Ал. Мамин, Шербицкий, Ар. Мамин, Бевеев, Эмерсон, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Дмитриев, Бикфалви, Ишков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 баллами после 19 туров. «Зенит» располагается на втором месте с 37 очками.