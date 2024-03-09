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9 марта, 12:51

Глебов оценил игру «Ростова» после рестарта сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о причинах удачной игры команды после рестарта сезона.

— Генич написал после игры, что если «Краснодар» будет играть от соперника, то он чемпионом не станет. Какое у тебя мнение?

— Не знаю. Это проблемы «Краснодара», их вопросы, играть от соперника или нет. Главное, чтобы мы играли от себя.

— Что с командой случилось? Первая игра потрясающая. Сейчас в первом тайме лучший футбол.

— Хорошая подготовка на сборах. Понимание, что первую часть сезона провалили. Конечно, было большое желание хорошо сыграть. Сейчас главное — играть в футбол свой и набирать очки, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glebov-ob-yasnil-udachnuyu-igru-rostova-posle-restarta-sezona/
Данил Глебов
ФК Ростов
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
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 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
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