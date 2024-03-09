Глебов оценил игру «Ростова» после рестарта сезоне РПЛ

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о причинах удачной игры команды после рестарта сезона.

— Генич написал после игры, что если «Краснодар» будет играть от соперника, то он чемпионом не станет. Какое у тебя мнение?

— Не знаю. Это проблемы «Краснодара», их вопросы, играть от соперника или нет. Главное, чтобы мы играли от себя.

— Что с командой случилось? Первая игра потрясающая. Сейчас в первом тайме лучший футбол.

— Хорошая подготовка на сборах. Понимание, что первую часть сезона провалили. Конечно, было большое желание хорошо сыграть. Сейчас главное — играть в футбол свой и набирать очки, — цитирует Глебова «РБ Спорт».