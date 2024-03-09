«Урал» — «Зенит»: Кассьерра забил гол

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра отметился забитым голом в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом».

Форвард на 66-й минуте игры головой забил мяч в ворота соперника. Передачу ему сделал Андрей Мостовой, который ранее сам отметился голом.

Счет в матче стал 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».