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9 марта, 15:37

Агент Роналдо: «Мы рады второй победе «Ростова»

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Футбольный агент Хулил Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, оценил игру желто-синих в последних матчах.

«Мы очень рады второму триумфу. «Ростов» снова провел отличный матч. Надеюсь, что Роналдо и дальше продолжит выигрывать вместе со своими одноклубниками», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

На данный момент желто-синие находятся на девятом месте, набрав 27 очков в 20 матчах.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 1 матч, в котором отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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