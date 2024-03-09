«Рубин» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Пари НН огласили стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)».

«Рубин»: Дюпин, Грицаенко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Ломовицкий, Безруков, Вада, Шабанхаджай, Йочич, Даку.

«Пари НН»: Нигматуллин, Тихий, Гоцук, Александров, Шнапцев, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Карапузов, Майга, Кухарчук.

После 19 туров чемпионата России «Рубин» набрал 29 очков и занимает седьмое место. «Пари НН» набрал 25 очков и расположился на десятой строчке.