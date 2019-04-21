"Урал" вырвал победу у "Рубина" в матче 24-го тура РПЛ

"Урал" обыграл "Рубин" в домашнем матче 24-го тура российской премьер-лиги – 2:1.

В составе победителей отличились Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. За гостей гол забил Дмитрий Полоз.

"Урал", набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Рубин", в активе которого 30 очков, остался на 10-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) - 2:1 (1:1)

Голы: Егорычев, 1 (1:0). Полоз, 4 (1:1). Бикфалви, 86 (2:1).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев (Жигулев, 85), Панюков, Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов, 66).

"Рубин" (Казань): Ив.А.Коновалов, Цаллагов, Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов, Иг.Коновалов, Башкиров (Могилевец, 66), Подберезкин (Акбашев, 72), Байрамян, Полоз (Бухаров, 79).

Предупреждения: Байрамян, 10. Степанов, 19. Бухаров, 81.

Судьи: Волошин. Миневич (оба - Смоленск), Сафьян (Москва).

21 апреля. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.

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