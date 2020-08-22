«Урал» впервые за пять лет победил «Краснодар»
В матче четвертого тура чемпионата России «Урал» со счетом 1:0 победил «Краснодар» и прервал пятиматчевую серию поражений в противостоянии с «быками». Последняя победа «шмелей» и вовсе состоялась в сентябре 2015 года. Кстати, в той встрече один мячей за хозяев забил Вячеслав Подберезкин, вскоре перешедший в «Краснодар», а летом 2020 года вернувшийся в Екатеринбург. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Урала» против «Краснодара» в чемпионате России
|
Дата
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
05.10.2013
|
Екатеринбург
|
0:2
|
Жоаузинью, Перейра
|
08.03.2014
|
Краснодар
|
1:0
|
Асеведо
|
10.08.2014
|
Екатеринбург
|
1:1
|
Лунгу — Жоаузинью
|
13.03.2015
|
Краснодар
|
1:1
|
Смолов — Мамаев
|
21.09.2015
|
Екатеринбург
|
3:1
|
Подберезкин, Асеведо, Фонтанелло — Ахмедов
|
10.04.2016
|
Краснодар
|
0:6
|
Смолов-4, Ахмедов, Вандерсон
|
20.11.2016
|
Краснодар
|
0:3
|
Газинский, Смолов, Жоаузинью
|
13.05.2017
|
Екатеринбург
|
1:1
|
Налду, в свои ворота — Классон
|
06.08.2017
|
Краснодар
|
1:1
|
Ароян — Гранквист
|
26.11.2017
|
Екатеринбург
|
0:1
|
Смолов
|
04.08.2018
|
Екатеринбург
|
1:2
|
Бикфалви — Классон, Мамаев
|
02.12.2018
|
Краснодар
|
0:2
|
Сулейманов, Игнатьев
|
01.09.2019
|
Екатеринбург
|
2:4
|
Бавин, Эль-Кабир — Скопинцев, Ари, Уткин, Вандерсон Масиэл
|
12.07.2020
|
Краснодар
|
0:3
|
Берг, Фернандеш, Кабелла
|
22.08.2020
|
Екатеринбург
|
1:0
|
Подберезкин
Итого: +3=4-8, мячи 12-28.
В Екатеринбурге: +2=2-4, мячи 9-12.