«Урал» впервые за пять лет победил «Краснодар»

В матче четвертого тура чемпионата России «Урал» со счетом 1:0 победил «Краснодар» и прервал пятиматчевую серию поражений в противостоянии с «быками». Последняя победа «шмелей» и вовсе состоялась в сентябре 2015 года. Кстати, в той встрече один мячей за хозяев забил Вячеслав Подберезкин, вскоре перешедший в «Краснодар», а летом 2020 года вернувшийся в Екатеринбург. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Урала» против «Краснодара» в чемпионате России

Дата Город Счет Голы 05.10.2013 Екатеринбург 0:2 Жоаузинью, Перейра 08.03.2014 Краснодар 1:0 Асеведо 10.08.2014 Екатеринбург 1:1 Лунгу — Жоаузинью 13.03.2015 Краснодар 1:1 Смолов — Мамаев 21.09.2015 Екатеринбург 3:1 Подберезкин, Асеведо, Фонтанелло — Ахмедов 10.04.2016 Краснодар 0:6 Смолов-4, Ахмедов, Вандерсон 20.11.2016 Краснодар 0:3 Газинский, Смолов, Жоаузинью 13.05.2017 Екатеринбург 1:1 Налду, в свои ворота — Классон 06.08.2017 Краснодар 1:1 Ароян — Гранквист 26.11.2017 Екатеринбург 0:1 Смолов 04.08.2018 Екатеринбург 1:2 Бикфалви — Классон, Мамаев 02.12.2018 Краснодар 0:2 Сулейманов, Игнатьев 01.09.2019 Екатеринбург 2:4 Бавин, Эль-Кабир — Скопинцев, Ари, Уткин, Вандерсон Масиэл 12.07.2020 Краснодар 0:3 Берг, Фернандеш, Кабелла 22.08.2020 Екатеринбург 1:0 Подберезкин

Итого: +3=4-8, мячи 12-28.

В Екатеринбурге: +2=2-4, мячи 9-12.