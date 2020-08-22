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«Урал» впервые за пять лет победил «Краснодар»

17:06
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В матче четвертого тура чемпионата России «Урал» со счетом 1:0 победил «Краснодар» и прервал пятиматчевую серию поражений в противостоянии с «быками». Последняя победа «шмелей» и вовсе состоялась в сентябре 2015 года. Кстати, в той встрече один мячей за хозяев забил Вячеслав Подберезкин, вскоре перешедший в «Краснодар», а летом 2020 года вернувшийся в Екатеринбург. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Урала» против «Краснодара» в чемпионате России

Дата

Город

Счет

Голы

05.10.2013

Екатеринбург

0:2

Жоаузинью, Перейра

08.03.2014

Краснодар

1:0

Асеведо

10.08.2014

Екатеринбург

1:1

Лунгу — Жоаузинью

13.03.2015

Краснодар

1:1

Смолов — Мамаев

21.09.2015

Екатеринбург

3:1

Подберезкин, Асеведо, Фонтанелло — Ахмедов

10.04.2016

Краснодар

0:6

Смолов-4, Ахмедов, Вандерсон

20.11.2016

Краснодар

0:3

Газинский, Смолов, Жоаузинью

13.05.2017

Екатеринбург

1:1

Налду, в свои ворота — Классон

06.08.2017

Краснодар

1:1

Ароян — Гранквист

26.11.2017

Екатеринбург

0:1

Смолов

04.08.2018

Екатеринбург

1:2

Бикфалви — Классон, Мамаев

02.12.2018

Краснодар

0:2

Сулейманов, Игнатьев

01.09.2019

Екатеринбург

2:4

Бавин, Эль-Кабир — Скопинцев, Ари, Уткин, Вандерсон Масиэл

12.07.2020

Краснодар

0:3

Берг, Фернандеш, Кабелла

22.08.2020

Екатеринбург

1:0

Подберезкин

Итого: +3=4-8, мячи 12-28.

В Екатеринбурге: +2=2-4, мячи 9-12.

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