Масалитин хочет, чтобы Дзюба вернулся на свой уровень и стал приносить пользу

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

«Удивляет ли мощный старт команды Игоря Осинькина? Философия Осинькина понятна. Он сам выстраивает схему, под неё подбирает игроков. Мы видели, как «Крылья» хорошо играли на старте прошлого сезона, но зимой они потеряли лидеров и сдали. Пока на первый план в клубе выходит игра линии атаки, но проблемы в обороне при стандартах остаются. Играет ли Дзюба играет слишком весомую роль в игре «Локо»? К сожалению, результаты говорят сами за себя. В конце прошлого сезона и в начале этого он меньше помогает команде. Хочется, чтобы он вернулся на свой уровень и стал снова приносить пользу. В распоряжении у Галактионова есть Изидор и Глушенков, так что, может, его отсутствие сыграет на руку коллективу. У «Локо» креативная линия нападения. Глушенков хорош в розыгрыше и может замкнуть, Пиняев способен обыграть один в один, а Изидор умеет спасать матчи. Дзюба обвинил в своей травме газон на стадионе «Факела»? Честно говоря, даже не хочется что-то комментировать. Если спортсмен готов, он будет играть на любом поле», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

11 августа Дзюба в Telegram-канале сообщил, что пропустит встречу 4-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждения.