«Урал» — «Спартак»: видео голов

«Урал» принимает «Спартак» в матче 4-го тура чемпионата России.

На 12-й минуте вратарь Илья Свинов в дебютной игре за красно-белых в РПЛ отбил удар Даниэла Мишкича с пенальти.

Но 29-летний хорват все же смог отличиться — хавбек открыл счет перед перерывом.

Во втором тайме новичок москвичей Тео Бонгонда забил третий гол в четвертом матче в чемпионате России.

В концовке матча Александр Соболев с помощью рикошета вывел «Спартак» вперед.

На 90-й минуте Андрей Егорычев сравнял счет ударом из-за пределов штрафной. А уже в добавленное время после несогласованных действий игроков красно-белых Эрик Бикфалви забил третий гол «Урала».

12-я минута. Мишкич — незабитый пенальти

45-я минута. Мишкич — 1:0

53-я минута. Бонгонда — 1:1

81-я минута. Соболев — 1:2

90-я минута. Егорычев — 2:2

90+4-я минута. Бикфалви — 3:2