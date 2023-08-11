РПЛ: турнирная таблица после матча «Урал» — «Спартак» (актуальное положение на 11 августа)
«Урал» возглавил турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура РПЛ.
Теперь на счету екатеринбуржцев 10 очков в 4 матчах. После поражения от «Урала» «Спартак» с 9 очками в 3 матчах опустился с первой на третью строчку.
В четвертом туре «Урал» может опередить «Краснодар» (9 очков, 2-е место). «Быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом». Матч пройдет в субботу, 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Урал
|
4
|
3
|
1
|
0
|
7-3
|
10
|
2
|
Краснодар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-1
|
9
|
3
|
Спартак
|
4
|
3
|
0
|
1
|
11-7
|
9
|
4
|
Крылья Советов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10-5
|
7
|
5
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-5
|
6
|
6
|
Зенит
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-4
|
4
|
7
|
Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
8
|
Динамо
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-8
|
4
|
9
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-7
|
4
|
10
|
Ахмат
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
11
|
Сочи
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
12
|
Балтика
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
|
13
|
Рубин
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-7
|
2
|
14
|
Оренбург
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
15
|
Пари НН
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-3
|
1
|
16
|
Факел
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-8
|
0
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0