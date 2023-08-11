РПЛ: турнирная таблица после матча «Урал» — «Спартак» (актуальное положение на 11 августа)

«Урал» возглавил турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 4-го тура РПЛ.

Теперь на счету екатеринбуржцев 10 очков в 4 матчах. После поражения от «Урала» «Спартак» с 9 очками в 3 матчах опустился с первой на третью строчку.

В четвертом туре «Урал» может опередить «Краснодар» (9 очков, 2-е место). «Быкам» предстоит встретиться с «Оренбургом». Матч пройдет в субботу, 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.