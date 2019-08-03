"Урал" - "Ростов": все голы невероятного матча

В стартовом матче 4-го тура премьер-лиги "Урал" и "Ростов" сыграли вничью в Екатеринбурге – 2:2.
Счет на 14-й минуте открыл Андрей Панюков.
Андрей Панюков забивает свой первый мяч в новом сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
📺 Смотрите #УралРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/rW1EeP4IxC
Гости отыгрались во второй половине, на 67-й минуте отличился Элдор Шомуродов.
Третий гол Элдора Шомуродова в текущем розыгрыше чемпионата!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
📺 #УралРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/gsNCpXM9Ws
"Урал" снова повел на 81-й минуте, гол забил Владимир Ильин.
Второй мяч Владимира Ильина в сезоне!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
📺 #УралРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 МАТЧ! Клуб
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/sZB2h2feC5
"Ростов" во второй раз за матч сравнял счет на 85-й минуте, автором забитого мяча стал Бьорн Сигурдарсон.
📹 Итоговый счет в матче #УралРостов устанавливает Бьорн Сигурдарсон!#МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/i5h4zEASld— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр