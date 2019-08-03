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"Урал" - "Ростов": все голы невероятного матча

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В стартовом матче 4-го тура премьер-лиги "Урал" и "Ростов" сыграли вничью в Екатеринбурге – 2:2.

Счет на 14-й минуте открыл Андрей Панюков.

Гости отыгрались во второй половине, на 67-й минуте отличился Элдор Шомуродов.

"Урал" снова повел на 81-й минуте, гол забил Владимир Ильин.

"Ростов" во второй раз за матч сравнял счет на 85-й минуте, автором забитого мяча стал Бьорн Сигурдарсон.

Урал - Ростов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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