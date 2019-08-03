"Урал" - "Ростов": все голы невероятного матча

В стартовом матче 4-го тура премьер-лиги "Урал" и "Ростов" сыграли вничью в Екатеринбурге – 2:2.

Счет на 14-й минуте открыл Андрей Панюков.

Андрей Панюков забивает свой первый мяч в новом сезоне РПЛ!



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💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/rW1EeP4IxC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 3, 2019

Гости отыгрались во второй половине, на 67-й минуте отличился Элдор Шомуродов.

"Урал" снова повел на 81-й минуте, гол забил Владимир Ильин.

"Ростов" во второй раз за матч сравнял счет на 85-й минуте, автором забитого мяча стал Бьорн Сигурдарсон.

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