«Урал» продлил карантин до середины мая

Футболисты «Урала» продолжат тренироваться по индивидуальной программе до середины мая, сообщает ТАСС.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая.

«Урал» после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.