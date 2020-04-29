РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Урал» продлил карантин до середины мая

12:07
«Екатеринбург Арена». Фото twitter.com/FCURAL.
«Екатеринбург Арена». Фото twitter.com/FCURAL.
Теги:

Футболисты «Урала» продолжат тренироваться по индивидуальной программе до середины мая, сообщает ТАСС.

Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая.

«Урал» после 22 туров набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8361909

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир