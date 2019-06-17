"Урал" прибыл на сборы в Словению

"Урал" прибыл на первый межсезонный сбор в Словению. Сегодня екатеринбуржцы проведут первую тренировку на сборах. Продлятся они до шестого июля.

Этот этап подготовки к старту сезона поделен на два сбора, которые разделит двухдневная пауза. Тренерский штаб планирует провести пять контрольных встреч. Ближайшая игра состоится 22 июня.