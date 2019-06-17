"Урал" прибыл на сборы в Словению

"Урал" прибыл на первый межсезонный сбор в Словению. Сегодня екатеринбуржцы проведут первую тренировку на сборах. Продлятся они до шестого июля.
Этот этап подготовки к старту сезона поделен на два сбора, которые разделит двухдневная пауза. Тренерский штаб планирует провести пять контрольных встреч. Ближайшая игра состоится 22 июня.
🛬Добрались! Скоро у команды состоится тренировка. В Словении «шмели» пробудут до 6 июля. Этот этап подготовки к старту сезона поделен на два сбора, которые разделит двухдневная пауза. Тренерский штаб планирует провести пять контрольных встреч. Ближайшая игра состоится 22 июня. pic.twitter.com/VsyusmHP4A— ФК Урал (@FCURAL) 17 июня 2019 г.
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