«Урал» подписал полузащитника сборной Косово

Полузащитник Илльдрен Ибрахимай подписал контракт с «Уралом», информирует сайт клуба. Срок соглашения не уточняется.

Ибрахимай, имеющий глажданство Норвегии и Косово, будет играть за команду под 17-м номером.

Ранее футболист выступал за норвежские «Арендаль», «Мьендален» и «Викинг». В сезоне-2020 он провел 29 матчей в чемпионате страны и забил семь мячей.

В прошлом году Ибрахимай дебютировал в сборной Косово.