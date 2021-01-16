«Урал» подписал полузащитника сборной Косово
13:17
Полузащитник Илльдрен Ибрахимай подписал контракт с «Уралом», информирует сайт клуба. Срок соглашения не уточняется.
Ибрахимай, имеющий глажданство Норвегии и Косово, будет играть за команду под 17-м номером.
Ранее футболист выступал за норвежские «Арендаль», «Мьендален» и «Викинг». В сезоне-2020 он провел 29 матчей в чемпионате страны и забил семь мячей.
В прошлом году Ибрахимай дебютировал в сборной Косово.
Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/illdren-ibrahimaj-novichok-fk-ural21
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