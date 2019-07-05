"Урал" победил "Краснодар" в товарищеском матче

"Урал" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче (2:0). Голами в составе екатеринбуржцев отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Урал" - 0:2 (0:2)
Голы: Аугустыняк, 2 (0:1). Панюков, 39 (0:2).
"Краснодар": Синицын, Ивашин, Фьолусон, Грицаенко, Бородин (Мацукатов, 64), Голубев (Мартынов, 64), Сперцян (Черников, 46), Уткин (Сабуа, 64), Халназаров, Сулейманов (Сергеев, 46), Игнатьев (Кутовой, 64).
"Урал": Годзюр, Меркулов, Ароян, Кулаков, Аугустыняк, Бавин, Емельянов (Поляков, 63), Бумаль (Фидлер, 71), Эль-Кабир (Араторе, 76), Егорычев (Щербаков, 83), Панюков (Ильин, 63).
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр