«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Рубином»

«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.

Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала».

Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады.

Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.

«Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства, и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии», — написано в заявлении «Урала».

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