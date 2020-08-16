«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Рубином»
«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для оценки решений судейской бригады матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Поводом для этого стали три неоднозначных эпизода матча.
Первый — это назначение пенальти в ворота «Урала».
Второй — эпизод с возможной игрой рукой футболиста «Рубина» в штрафной площади казанской команды, оставшийся без внимания судейской бригады.
Третий момент — отмененный гол Андрея Егорычева.
«Отметим, что данная публикация не направлена на унижение чести и достоинства, и нанесение ущерба деловой репутации судей. Клуб действует в соответствии с утвержденной процедурой и принципами открытости и ждет решения авторитетной комиссии», — написано в заявлении «Урала».
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Дополнительная информация:
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/fk-ural-obratilsya-v-ekspertno-sudejstvuyu-komissiyu21