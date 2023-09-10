«Урал» в товарищеском матче обыграл «Крылья Советов»

«Урал» в товарищеском матче одержал победу над «Крыльями Советов» — 3:1.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Алексея Каштанова и Игоря Дмитриева. Еще один мяч оказался в воротах самарцев после автогола. Единственный гол «Крыльев» забил Расиль Асайдулин.

«Урал» с 13 очками занимает пятое место в РПЛ после 7 туров. «Крылья Советов» с 14 очками идут на третьей строчке в турнирной таблице.

В восьмом туре самарцы в гостях сыграют с ЦСКА. Игра пройдет 16 сентября. «Урал» на день позже дома встретится с «Факелом».