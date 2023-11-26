«Урал» — «Краснодар»: Каштанов забил третий гол в ворота гостей

«Краснодар» пропустил третий гол от «Урала» в матче 16-го тура РПЛ — 1:3. На 86-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Игра проходит на «Екатеринбург арене» в Екатеринбурге.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Краснодар».