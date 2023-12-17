«Урал» интересуется нападающим «Динамо» Тбилиси Камара

Как стало известно «СЭ», «Урал» интересуется нападающим «Динамо» Тбилиси Усманом Камара.

По нашей информации, клуб из Екатеринбурга сделал предложение грузинской команде в размере 400 тысяч евро.

24-летний Камара в этом сезоне провел 41 матч, забил 15 голов и отдал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.