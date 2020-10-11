«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче

«Урал» и «Рубин» во время паузы на матчи сборных провели контрольный матч в Екатеринбурге, который завершился вничью (1:1).

Оба голы были забиты с пенальти. Сначала на 37-й минуте игры хозяев вывел вперед ударом с 11 метров Давид Караев, а на 75-й минуте Дарко Йевтич с пенальти сравнял цифры на табло.

В 11-м туре Тинькофф РПЛ «Рубин» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Урал» отправится в гости к тульскому «Арсеналу».