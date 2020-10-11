«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в контрольном матче
«Урал» и «Рубин» во время паузы на матчи сборных провели контрольный матч в Екатеринбурге, который завершился вничью (1:1).
Оба голы были забиты с пенальти. Сначала на 37-й минуте игры хозяев вывел вперед ударом с 11 метров Давид Караев, а на 75-й минуте Дарко Йевтич с пенальти сравнял цифры на табло.
В 11-м туре Тинькофф РПЛ «Рубин» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Урал» отправится в гости к тульскому «Арсеналу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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