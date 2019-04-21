"Урал" и "Рубин" повторили рекорд чемпионата России

"Урал" и "Рубин" (1:1) обменялись голами к началу четвертой минуты матча 24-го тура чемпионата России.
На точный удар Андрея Егорычева, установившего рекорд сезона (гол на 12-й секунде), ответил Дмитрий Полоз. Это всего третий случай столь быстрого обмена мячами в истории чемпионатов России. В 1992 году "Локомотив" на четвертой минуте "Локомотив" догнал "Океан", а четыре года спустя "Спартак" – "Торпедо". (Кирилл Бурдаков)
Матчи чемпионата России, в которых с пятой минуте счет был 1:1
|
Дата
|
Матч
|
Первые голы
|
03.04.1992
|
Локомотив – Океан – 2:1
|
Рычков, 4’ – Гарин, 2’
|
19.10.1996
|
Торпедо – Спартак – 3:4
|
Камольцев, 3’ – Титов, 4’
|
21.04.2019
|
Урал – Рубин – 2:1
|
Егорычев, 1’ – Полоз, 4’
|
09.07.1993
|
Алания – Спартак – 1:1
|
Яновский, 5’ – Писарев, 4’
|
21.04.2007
|
Амкар – Томь – 3:3
|
Кобенко, 5’ – С.Скобляков, 2’