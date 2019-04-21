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"Урал" и "Рубин" повторили рекорд чемпионата России

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"Урал" и "Рубин" (1:1) обменялись голами к началу четвертой минуты матча 24-го тура чемпионата России.

На точный удар Андрея Егорычева, установившего рекорд сезона (гол на 12-й секунде), ответил Дмитрий Полоз. Это всего третий случай столь быстрого обмена мячами в истории чемпионатов России. В 1992 году "Локомотив" на четвертой минуте "Локомотив" догнал "Океан", а четыре года спустя "Спартак" – "Торпедо". (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых с пятой минуте счет был 1:1

Дата

Матч

Первые голы

03.04.1992

Локомотив – Океан – 2:1

Рычков, 4’ – Гарин, 2’

19.10.1996

Торпедо – Спартак – 3:4

Камольцев, 3’ – Титов, 4’

21.04.2019

Урал – Рубин – 2:1

Егорычев, 1’ – Полоз, 4’

09.07.1993

Алания – Спартак – 1:1

Яновский, 5’ – Писарев, 4’

21.04.2007

Амкар – Томь – 3:3

Кобенко, 5’ – С.Скобляков, 2’

 

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