"Урал" и "Рубин" повторили рекорд чемпионата России

"Урал" и "Рубин" (1:1) обменялись голами к началу четвертой минуты матча 24-го тура чемпионата России.

На точный удар Андрея Егорычева, установившего рекорд сезона (гол на 12-й секунде), ответил Дмитрий Полоз. Это всего третий случай столь быстрого обмена мячами в истории чемпионатов России. В 1992 году "Локомотив" на четвертой минуте "Локомотив" догнал "Океан", а четыре года спустя "Спартак" – "Торпедо". (Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых с пятой минуте счет был 1:1