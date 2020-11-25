«Урал» в большинстве обыграл «Химки», «Уфа» удержала ничью вдевятером в молодежном первенстве

«Урал» обыграл «Химки» в матче 11-го тура молодежного первенства — 3:1.

Екатеринбуржцы прервали шестиматчевую серию без побед — до этого команда потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. «Урал» идет на 5-м месте своей подгруппы с 13 очками. «Химки» занимают предпоследнее, 9-е место с 7 очками.

В параллельной встрече «Уфа» сыграла вничью с «УОР №5» из Егорьевска — 0:0. Отметим, что уфимцы завершали матч вдевятером.

«Уфа» занимает 6-е место в таблице с 12 очками, команда из Егорьевска идет на 7-й строчке с 11 очками.

Молодежные команды

11-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Химки — мол.» (Химки) — 3:1 (1:1)

Голы: Костяев, 34 (0:1). Новиков, 36 (1:1). Куликов, 49 (2:1). Новиков, 76 (3:1).

Удаление: Хромин (Химки — мол.), 48.

Судья: Лацвиев (Шахты).

25 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «УОР №5» (Егорьевск) — 0:0

Удаления: Ковальчук (Уфа — мол.), 79. Белоусов (Уфа — мол.), 81.

Судья: Прокопов (Волгоград).

25 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».