«Урал» и «Факела» встретятся в Екатеринбурге в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча пройдет в воскресенье, 17 сентября, на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию первого матча игрового дня тура премьер-лиги «Урал» -«Факел» можно на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — в 13:55 по московскому времени.

Ключевые события игры «Урал» — «Факел» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч

Матч в Екатеринбурге будет судить бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистентами рефери из Санкт-Петербурга назначены Максим Гаврилин и Адлан Хатуев, видеоарбитр (ВАР) — Игорь Панин.

«Урал» перед 8-м туром РПЛ расположился на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга набрала 13 очков.

«Факел» идет на последнем месте в таблице чемпионата России по футболу. Воронежцы набрали 4 очка.